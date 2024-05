Atalanta-Bayer Leverkusen oggi in tv | canale - orario e streaming finale Europa League 2023 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stasera, mercoledì 22 maggio, alle 21:00si sfideranno in occasione delladia Dublino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), oltre che insu Rai Play, Sky Go e NOW. Un appuntamento storico per le due squadre che possono impreziosire ulteriormente una stagione già meravigliosa. Ilinsegue il Triplete avendo già vinto la Bundesliga e avendo unada giocare il 25 maggio in Coppa di Germania contro il Kaiserslautern. La squadra tedesca è imbattuta da 51 partite e nessuno nella storia del calcio europeo ha fatto meglio, neanche il Benfica leggendario di Eusebio nel 1965 (che aveva fissato il precedente record di 48). L’però ci crede e dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus le motivazioni sono alle stelle.

