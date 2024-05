Atalanta-Bayer Leverkusen - Luca Percassi | Sappiamo chi siamo e da dove veniamo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “E’ un qualcosa di straordinario e unico,qua a vivere una serata magica per l’. Viviamo tutte le emozioni al massimo, con la nostra tifoseria, in una città che ci ha accolto in modo splendido”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, a Sky Sport poco prima della finale di Europa League contro il: “Sono partite e occasioni speciali. Abbiamo cercato di non far salire troppo la tensione, c’è orgoglio per essere arrivati fino a qui vincendo su campi importanti. Quanto conterebbe vincere il trofeo? Sarebbe grandioso, maconsapevoli di affrontare una squadra che non ha mai perso. Un avversario fortissimo, noi abbiamo le nostre caratteristiche e la nostra identità e giocheremo così, vediamo cosa succederà”. E ancora: “Noidache realtà. Quello che stiamo vivendo è figlio del lavoro che abbiamo fatto.

Streaming Gratis Atalanta-Bayer Leverkusen: la finale di Europa League in Diretta LIVE - Streaming Gratis atalanta-bayer Leverkusen: la finale di Europa League in Diretta LIVE - Streaming Gratis di atalanta-bayer Leverkusen, match valevole per la finale di Europa League: info gara, probabili formazioni e Diretta LIVE ... footballnews24

Bayer Leverkusen, svelata la coreografia dei tifosi per la finale con l'Atalanta - Bayer Leverkusen, svelata la coreografia dei tifosi per la finale con l'Atalanta - Atalanta-Leverkusen ... i tifosi del Bayer Leverkusen sventoleranno circa 10.000 bandierine rosse e nere, così da creare un effetto ottico degno dello spettacolo settimanalmente offerto alla Bay Arena ... corrieredellosport

EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Ci aspettiamo un'Atalanta aggressiva" - EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Ci aspettiamo un'Atalanta aggressiva" - Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Europa League contro l'Atalanta: "Oggi per me è diverso perché non sono in campo ma in panchina. Così l'avvic ... napolimagazine