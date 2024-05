Atalanta-Bayer Leverkusen - Lookman re della finale di Europa League | chi è il bomber

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86?- Fanno festa i tifosi dell’Atalanta giunti a Dublino, e non immaginiamo cosa possa accadere a Bergamo e provincia. 84?- Sostituzioni Atalanta. Fuori tra gli applausi Scamacca e Zappacosta, entrano in campo El Bilal Tourè ed Hateboer. oasport

Europa League: Atalanta Bayer Leverkusen 3-0 Tripletta di Lookman DIRETTA e FOTO - Europa League: Atalanta Bayer leverkusen 3-0 Tripletta di lookman DIRETTA e FOTO - Al 75' ATALANTA-Bayer leverkusen 3-0! Rete di Ademola lookman! Per il nigeriano un altro gol splendido. Finta di andare sul destro, invece sterza a sinistra e incrocia con il mancino silurando un ... ansa

Atalanta-Leverkusen diretta 2-0: Lookman calcia a giro sul secondo palo e raddoppia - Atalanta-leverkusen diretta 2-0: lookman calcia a giro sul secondo palo e raddoppia - E’ il grande giorno della finale, quella di Europa League (in campo alle 21), la seconda in una settimana per l’Atalanta, sperando in un destino… Leggi ... informazione

Lookman: le origini, la famiglia, il rapporto (speciale) con la madre, lo stipendio e la vittoria del mondiale - lookman: le origini, la famiglia, il rapporto (speciale) con la madre, lo stipendio e la vittoria del mondiale - L'Atalanta ha giocato da protagonista indiscussa i primi 45' della finale di Europa League, con Ademola lookman che ha rubato i riflettori a tutti gli altri ventuno giocatori in ... ilmessaggero