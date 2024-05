Atalanta-Bayer Leverkusen - Lookman fa tris | splendido mancino all’incrocio e 3-0 VIDEO

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86?- Fanno festa i tifosi dell’Atalanta giunti a Dublino, e non immaginiamo cosa possa accadere a Bergamo e provincia. 84?- Sostituzioni Atalanta. Fuori tra gli applausi Scamacca e Zappacosta, entrano in campo El Bilal Tourè ed Hateboer. oasport

76?- Bayer Leverkusen a trazione anteriore che però finora non impensierisce la difesa neroazzurra. 74?- Ammonito Andrich per proteste dopo il fallo su Ederson. 73?- Chiusura perfetta di Scalvini, entrato benissimo in partita.

