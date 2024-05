Atalanta-Bayer Leverkusen | la finale di Europa League in diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino, 22 maggio 2024 - Stasera l'sogna il suo primo trofeo internazionale nei suoi 117 anni di storia. La Dea affronterà il difficilenelladiin programma alle 21 a Dublino. La squadra di Gian Piero Gasperini non è la favorita: i tedeschi di Xabi Alonso sono primi in Bundesliga, nel torneo hanno eliminato in semila Roma (i bergamaschi l’Olympique Marsiglia, ndr) e sono ancora imbattuti. Gasp sulla panchina dell'Aviva Stadium però potrebbe coronare anni di bel gioco, ma zero titoli, ed esaltare i 7.000 tifosi bergamaschi giunti in Irlanda per sostenere i loro beniamini. Così avanti senza paura con il tridente offensivo con Scamacca-De Ketelaere-Koopmeiners.