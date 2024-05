Atalanta-Bayer Leverkusen - finale Europa League | tv in chiar - formazio -i, pronostici

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è ladell’edizione 2023-24 dell’e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv ino, probabilini,. Stavolta tocca all’di Gian Piero Gasperini tentare di riportare in Italia l’, mettendo fine ad una lunga attesa che va avanti da 25 anni. Fu il Parma degli anni d’oro, all’alba del terzo millennio, l’ultimo club italiano a trionfare: era il 1999 e la manifestazione era denominata ancora Coppa Uefa. (Instagram)Da allora c’hanno provato in tanti a riportare questa coppa sul suolo patrio, fermandosi tuttavia a pochi passi dalla gloria. Senza andare troppo indietro nel tempo, pensiamo all’Inter di Conte nel 2020 oppure alla Roma di Mourinho lo scorso anno, entrambe beffate dalla stessa squadra, il Siviglia. L’ostacolo da superare in questo caso non è spagnolo ma tedesco.

