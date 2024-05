Atalanta-Bayer Leverkusen - ancora in gol Lookman | tunnel e tiro a gir - 0-2 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024)in gol Ademolaine la Dea sogna davvero a occhi aperti: c’è ile ila giro dell’attaccante nigeriano, sfruttando il recupero palla aggressivo dei nerazzurri. I compagni lo servono, lui dà spettacolo e firma la doppietta personale. Premiata la scelta del tridente da parte di Gasperini, e a questo punto il primo titolo europeo è sempre più vicino. Di seguito ecco il. Stop that. pic.twitter.com/RzrLmrdyjr — Stop That Football (@stopthatfooty) May 22, 2024 SportFace. .