Atalanta Bayer Leverkusen 3-0 | Triplo Lookman - l’Europa League all’Atalanta! Una serata da sogno per la DEA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Bayer Leverkusen . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:56 Ricordiamo che la Serie A può portare addirittura sei compagini nella prossima Champions League dopo questo risultato, con la Roma che spera. oasport

L’Atalanta ha vinto l’Europa League, sconfiggendo il Bayer Leverkusen con un secco 3-0 nella finale andata in scena a Dublino (Irlanda). La Dea ha alzato al cielo il secondo trofeo continentale per importanza, regalandosi il primo sigillo internazionale della propria storia e riaprendo la bacheca dopo aver conquistato la Coppa Italia nel 1963. oasport

Atalanta magica: vince l’Europa League. Battuto (3-0) il favorito Bayer Leverkusen. Tripletta di Lookman. Pagelle - atalanta magica: vince l’Europa League. Battuto (3-0) il favorito bayer Leverkusen. Tripletta di Lookman. Pagelle - DUBLINO – Entra nella storia del calcio, l’atalanta: conquista l’Europa League, il suo primo trofeo europeo, rifilando un perentorio 3-0 agli ormai ex imbattibili campioni tedeschi del bayer ... firenzepost

Ora la Roma sogna la Champions da 6ª, ma serve il quinto posto dell’Atalanta - Ora la Roma sogna la Champions da 6ª, ma serve il quinto posto dell’atalanta - L'atalanta vince l'Europa League e a festeggiare è anche la Roma, che potrebbe qualificarsi alla prossima Champions League da sesta in classifica. Infatti con il trionfo dei bergamaschi in finale ... tuttonapoli

L’Atalanta trionfa in Europa League, 3-0 in finale al Bayer - L’atalanta trionfa in Europa League, 3-0 in finale al bayer - DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) - L'atalanta fa la storia e conquista l'Europa League grazie a una vittoria netta e meritata per 3-0 contro gli ormai ex imba ... italpress