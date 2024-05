Atalanta-Bayer Leverkusen 2-0 LIVE | fuori De Ketelaere per Pasalic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46?- iniziato il secondo tempo con la squadra di Xabi Alonso che ora può fare affidamento su una punta di peso, con Frimpong che scala sull’out di destra. 46?- Cambio anche per il Bayer Leverkusen, con Boniface che sostituisce Stanisic.

oasport