Aston Villa | Zaniolo operato al piede sinistro - 6-8 settimane di stop

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’attaccante dell’Nicolòè stato sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura del quinto metatarso del, rimediata lo scorso 13 maggio nel match di Premier League contro il Liverpool. L’ex Roma rimarrà lontano dai campi da giochi per un periodo compreso tra le 6 e le 8, e come già annunciato salterà dunque gli Europei. Il rientro avverrà dunque durante la preparazione per la prossima stagione. SportFace.

