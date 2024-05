Assunzioni - affidamenti e altre utilità | è bufera sulla Fondazione olimpica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se le olimpiadi di Milano-Cortina sono in alto mare dal punto di vista delle infrastrutture, da quello degli appalti e dei posti di lavoro concessi agli amici nellasembrano andare a gonfie vele. A dirlo è la Procura di Milano che martedì si è presentata negli uffici dellaMilano-Cortina, sia nella vecchia sede di piazza Tre Torri a Milano che nei nuovi uffici in via della Boscaiola 26, con lo scopo di acquisire documenti. L’inchiesta ipotizza corruzione e turbativa d’asta Il motivo l’ha spiegato una nota del procuratore di Milano Marcello Viola: “Gli accertamenti in corso hanno ad oggetto anche le procedure adottate per la scelta dei fornitori e degli sponsor tecnologici nonché per l’assunzione di dipendenti della”. Pesanti i reati ipotizzati nell’inchiesta: corruzione e turbativa d’asta, “sull’aggiudicazione dell’ecosistema digitale e della sicurezza delle infrastrutture informatiche dellaMilano Cortina 2026”.