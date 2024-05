Assenze di pizzaioli illustri e sconti sugli spazi Le polemiche sul Pitti Pizza & Friends di Firenze

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dovrebbe essere la festa della, e invece a caratterizzare le anticipazioni del “”, in programma adal 23 al 26 di maggio, sono lelegate all’utilizzo di piazzale Michelangelo come luogo ospitante dell’evento, la sua valenza di “attività culturale” e l’assenza di alcune delle pizzerie più rinomate del capoluogo toscano. Per riavvolgere il filo, occorre riprendere l’inchiesta lanciata in origine da Il Forchettiere, che spiega come proprio l’avere fatto rientrare il “” come evento formativo ed educativo abbia permesso un taglio dell’80% per quanto riguarda la tassa sull’occupazione del suolo pubblico del Comune di. Concorrenza sleale ai ristoratori fiorentini «Che io sappia succede poche volte», racconta al Gambero Rosso Pasquale Naccari – titolare del ristorante e pizzeria “Il Vecchio e il Mare”, premiato più volte con i Tre Spicchi – riguardo l’etichettare eventi culinari come “culturali”.