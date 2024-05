Assegno di inclusione - requisiti e un recap per tutti AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’diè una misura fondamentale di supporto economico per molte famiglie italiane. Con l’ultimodell’INPS, ci sono alcune importanti novità e dettagli che i beneficiari devono conoscere per evitare ritardi o sospensioni nel ricevimento del sussidio. In questo articolo esploreremo chi ha diritto all’di, come vengono effettuati i pagamenti e quali sono le scadenze critiche da rispettare. Per ricevere l’di, è necessario che il nucleo familiare soddisfi determinatieconomici e di composizione: ISEE Inferiore a 9360 Euro: Il reddito familiare deve essere inferiore a questa soglia. Presenza di Minori, Disabili o Over 60: Almeno un componente del nucleo deve rientrare in una di queste categorie. Componenti in Condizione di Svantaggio: Persone inserite in programmi di cura e assistenza.

