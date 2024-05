(Di mercoledì 22 maggio 2024)per ledi, attività notturna alladi. Il Comune diha diramato un avviso alla cittadinanza per informare di attività straordinaria notturna autorizzata alla ditta Centro2000, con sede in via Pace 45.

Asfalto per le piste dell’aeroporto di Malpensa, la Bitumati di Bollate al lavoro per sei notti - Asfalto per le piste dell’aeroporto di Malpensa, la bitumati di bollate al lavoro per sei notti - Asfalto per le piste dell’aeroporto di Malpensa, attività notturna alla bitumati di bollate. Il Comune di bollate ha diramato un avviso alla cittadinanza ... ilnotiziario