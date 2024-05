Ascolti TV | Martedì 21 Maggio 2024 Il Volo 18 1% – 2,6 mln batte Marconi che si ferma al 15 7% 2,8 mln Floppa Chiambretti 2 8% Va forte il Giro all’Arrivo 21 4%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Nella serata di ieri,21, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie– L’Uomo che ha connesso il mondo ha conquistato 2.803.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 – dalle 21.40 alle 0.47 – Il– Tutti per Uno ha incollato davanti al video 2.600.000 spettatori pari al 18.1% (After Show: 787.000 – 15%). In sovrapposizione lo show di Canale5 segna 3.080.903 spettatori con il 17.26% mentre la fiction di Rai1 raggiunge 2.800.406 spettatori pari al 15.69%. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge ha convinto 953.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1, dopo una presentazione a 768.000 e il 3.7%, Le Iene ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 10.7% (Cosa vi siete persi: 646.000 – 12.3%). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero, ha coinvolto 481.000 spettatori pari ad uno share del 2.