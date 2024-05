Ascolti TV | dati Auditel di ieri - martedì 21 maggio 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Idei programmi più visti di16 aprile, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo ha totalizzato 2803 spettatori (15,68% di share); lo show musicale Il Volo – Tutti per uno su Canale5 ha conquistato in media 2600 spettatori (share 18,12%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1572 spettatori (10,72%). Su Rai2 il film Un uomo sopra la legge ha realizzato 952 spettatori (5,02%), mentre il film Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai3 ne ha avuti 481 (2,82%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 703 spettatori (4,85%) e su La7 la puntata del programma Dine ha avuti 1372 (8,37%).tv Access prime time Su Rai1 la puntata del game show Affari tuoi ha intrattenuto 5439 spettatori (26,28% di share), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3248 spettatori (15,74%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1653 spettatori (7,98%) e su La7 il talk di attualità Otto e .

Lotta contro il tumore e contro i bulli: "Le Iene" ascoltano Asia, arriva anche il messaggio della De Filippi - Lotta contro il tumore e contro i bulli: "Le Iene" ascoltano Asia, arriva anche il messaggio della De Filippi - Entusiasta Asia: "Che bello ma non ci credo. In molti mi hanno consigliato di cancellarmi dai social, ma non lo farò, perché devo limitarmi io", ha concluso la giovane leonessa. salernotoday

Donazioni di sangue, numeri in crescita a Teramo. I dati Fidas - Donazioni di sangue, numeri in crescita a Teramo. I dati Fidas - ha ascoltato dalla presidente Gabriella Di Egidio un quadro favorevole rispetto all’attività dell’associazione. Nella sua relazione, la presidente Di Egidio ha fornito i dati riferiti all’anno passato ... ekuonews

Inchiesta Liguria, domani Toti dai pm: “Ho tracciato tutte le spese" - Inchiesta Liguria, domani Toti dai pm: “Ho tracciato tutte le spese" - Resta in carcere, per ora, l’ex presidente dell’autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini. In cella a Marassi tra libri, tv e le oltre 600 pagine dell’inchiesta. Un mondo ben lontano dai 22 ... tg24.sky