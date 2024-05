Arti marziali Judo Prato - a Malirder il Terzo Dan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Clubprotagonista a livello nazionale. Ottime notizie da Figline Valdarno, dove si svolgeva, il 18esimo "Trofeo A. Macaluso", gara valevole per l’acquisizione delDan. Nei kg 73, con 3 incontri vinti, Lorenzoha raggiunto la finale e ottenuto gli 8 punti che gli sono valsi anche ilDan. L’atleta si è rifatto della mancata qualificazione ai Campionati Assoluti di A2 dove purtroppo non è stato protagonista Andrea Macrì, sconfitto dal futuro finalista. Buone notizie dalla seconda prova del Gran Prix Master: Fabio Santini e Giada Fallani hanno ottenuto una medaglia d’oro a testa, Marco Marcheselli ha chiuso al quinto posto. I tre si preparano per i campionati europei Master dal 4 al 10 giugno a Sarajevo, dove Giuseppe Macrì sarà capo delegazione dell’Italia. "E’ un onore essere di nuovo capo delegazione", dice Macrì.