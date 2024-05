Arriva l’ufficialità | Jannik Sinner giocherà al Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Finalmente sono stati sciolti gli ultimi dubbi:sarà al via del secondo torneo del Grand Slam di quest’anno, il. L’azzurro èto a Parigi in questi giorni ed ètadella sua presenza nella manifestazione transalpina. Gli allenamenti sulla terra rossa parigina sono andati bene per l’altoatesino che, come annunciato dalla Gazzetta dello Sport, disputerà dunque l’appuntamento da testa di serie numero 2. Ricordiamo cheè stato fermo nelle ultime due settimane a causa di un infortunio all’ancato durante il Masters 1000 di Madrid che lo ha costretto a saltare anche il torneo di casa a Roma. Lo stop, le cure a Torino al J-Medical, poi il trasferimento a Montecarlo, i primi allenamenti ed il viaggio a Parigi: ora la condizione sembra tornata quella dei giorni migliori epotrà giocarsi le sue chance sulla terra rossa.