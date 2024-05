Argotec produrrà satelliti al nuovo SpacePark da metà giugno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo ladiinizierà la produzione dineldi San Mauro, alle porte di Torino. A un anno dall'acquisto della struttura delle ex cartiere Burgo e a cinque mesi dall'avvio dei lavori, oggi è stata consegnata una prima parte degli 11mila e 500 metri quadrati della nuova sede, la clean room dove verranno assemblati, integrati e testati iche, arrivando fino a uno a settimana. E per l'occasione, i nuovi spazi ospitano oggi anche la prima riunione in loco del Cda, composto tra gli altri da Francesco Profumo e Paolo Nespoli, che si è detto "onorato di seguire questa azienda cercando di dare un contributo con le cose che ho imparato". "È bello vedere un luogo abbandonato per anni ricominciare una nuova vita e che da Torino nord, da San Mauro, partano iper l'osservazione della terra - dice il ceo di, David Avino -.

