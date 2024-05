Argegno - frana sulla Provinciale | circolazione a senso alternato

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Como), 22 maggio 2024 – Il temporale scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella zona dell’alto lago di Como, ha subito prodotto uno smottamento adstradaall’altezza del chilometro 4, che ha trascinatostrada sassi e rami, misti a terra e fango. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per valutare le condizioni di rischio e arginare ulteriori conseguenze. Non ci sono persone coinvolte, né danni a veicoli o di altra natura. Al momento la carreggiata è stata ridotta, con l’istituzione del transito aunico, mentre sono ancora in corso tutte le valutazionisicurezza del tratto stradale.

