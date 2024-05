Aprire grazie ai contributi comunali Le storie di Andrea - Roberto e Rossella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha 31 anni e una passione così per forte i libri e la lettura da spingerlo ad affrontare il mare dell’editoria.Ciappi, residente a Mercatale, laureato in Agraria, aveva un sogno,una casa editrice nel borgo in cui risiede. L’idea era quella di cercare penne emergenti, autori e autrici del contesto contemporaneo. Poi, durante la pandemia, si è imbattuto in una diretta Facebook del sindaco di San Casciano dove si parlava di iniziative per supportare l’economia locale e il commercio di prossimità. "Ho colto l’occasione al volo", racconta Ciappi. "Ho trovato l’ispirazione giusta che si è trasformata in una vera e propria attività imprenditoriale,al contributo senza il quale non avrei avuto la forza necessaria a portare avanti il mio sogno". OraCiappi è titolare di una casa editrice, seleziona e pubblica testi, di cui cura anche l’editing, legati al territorio, alla memoria storica.