Apprendista part-time per gli uffici di Bistudio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lo studio tecnicodi Riccione, che si occupa di consulenza specializzata in materia energetica proponendo soluzioni di assistenza personalizzate sulle esigenze aziendali, è alla ricerca di unimpiegato tecnico da adibire all’elaborazione e alla redazione di documenti tecnici in campo energetico e nautico. Si richiede età dito, quindi tra i 18 e i 29 anni, diploma di istruzione superiore, conoscenza della lingua inglese a livello A2, uso di Office e Autocad, patente B e, preferibilmente, auto propria. Capacità di apprendimento, comunicative e organizzative completano il profilo. Si offre un contratto dito. L’orario di lavoro sarà in regime di, pari a 20 ore settimanali. Il presente annuncio è rivolto ad ambosessi. Le candidature vanno inviate su ‘Lavoro per te’ dopo essersi registrati sul portale con Spid o Cie.