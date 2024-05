Apple risolve il bug della ricomparsa delle foto cancellate

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)rilascia l’aggiornamento ad iOS 17.5.1 cheil bug che faceva ricomparire sugli iPhone le immaginianche di quelli resettati e venduti. Non un bug qualunque, una violazioneprivacy non indifferente e la dimostrazione che non esistono sistemi operativi immuni da problematiche. Poi nasce spontanea una domanda, dove erano finite queste immaginio presunte tali? Se riappaiono in smartphone inizializzati è evidente che la cancellazione è solo apparente e non è di certo positivo. Tante, troppe, le domande che rimangono senza risposta e a cuidi certo non darà mai una risposta come è consueto fare quando le risposte potrebbero danneggiarne l’immagine. Come personalizzare iPhone 15 Pro Max (trucchi iOS 17)rilascia iOS 17.5.1fornisce spesso materiale interessante su cui riflettere e discutere, spesso si tratta di novità software e altre, come in questo caso, di bug non proprio consueti.