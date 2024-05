Appalti per le Poste - i lavoratori sospendono la protesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si conclude stamattina alle 10 lo sciopero dei dipendenti di Natana, società che ha in appalto il servizio di smistamento delle spedizioni di SDA –Italiane. Ieri i, 130 complessivamente, di cui 120 a tempo indeterminato, in mattinata nella sede di Lonate Pozzolo hanno partecipato a un’assemblea indetta dal sindacato di base Sol Cobas, quindi è scattato lo sciopero con lo stop dell’attività fino a stamattina. Il sindacato Sol Cobas denuncia la mancanza di stabilità dell’appalto Sda, con conseguenze sui tempi di pagamento degli stipendi e anche su aspetti di sicurezza. Ieri il sindacato ha inviato una comunicazione sullo stato di agitazione che termina questa mattina e "resterà sospeso fino a fine settimana, per consentire all’azienda di attuare le seguenti misure: la sigla dell’accordo di II Livello che rimane a tutt’oggi in attesa della firma di Natana, la consegna del vestiario estivo in quantità adeguata a garantire igiene e sicurezza".