(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – App di messaggistica, e-mail, sms e altre piattaforme sanitarie, che permettono ai pazienti di connettersi facilmente con medici specialisti, hanno visto una crescita esponenziale, soprattutto dopo la pandemia. Ma come? Per affrontare questa sfida,Club ha pubblicato una nuovadedicata alla gestione deinelle app L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

App per contattare il medico, da Consulcesi guida per gestire dati personali - App per contattare il medico, da Consulcesi guida per gestire dati personali - Strumento spiega come i dati dei pazienti devono essere trattati quando il dialogo medico-paziente avviene attraverso gli strumenti digitali ... adnkronos

One Piece: una giovanissima Big Mom prende vita in questo cosplay - One Piece: una giovanissima Big Mom prende vita in questo cosplay - Linlin nacque in una famiglia povera e venne abbandonata dai suoi genitori a soli cinque anni, perché incapaci di gestire la sua immensa forza distruttiva. Venne trovata da Madre Carmel, una suora che ... anime.everyeye

Gestione Dati Personali sulle App Sanitarie, arriva la Guida di Consulcesi Club secondo le norme del Garante Privacy - Gestione dati Personali sulle App Sanitarie, arriva la Guida di Consulcesi Club secondo le norme del Garante Privacy - Ma come gestire i dati personali Per affrontare questa sfida, Consulcesi Club ha pubblicato una nuova guida dedicata alla gestione dei dati personali nelle app e nelle piattaforme sanitarie, offrendo ... quotidianosanita