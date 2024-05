App-@id | parte il progetto pilota | assistenza psicologia ai disabili neuromotori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Venerdì 24 maggio, alle 11, è in programma la conferenza stampa di presentazione della app realizzata nell’ambito del“App-@id – Nuove tecnologie per il supporto ai pazienti per le patologiee”. L’appuntamento è presso la sala Gran Sasso del Roma Scout Center (largo dello Scoutismo, 1), a Roma. L’app (insieme a un numero verde) forniràpsicologica e psichiatrica a persone contà, in particolare contàe, caregiver e operatori sanitari. Saranno impegnati 20 psicologi e psicoterapeuti, già selezionati attraverso un bando, e che saranno operativi dal prossimo giugno. Ilè realizzato della sezione di Mazara del Vallo dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, e selezionato dal bando “Call for Ideas” lanciata nei mesi scorsi da fondazione Tim. L’iniziativa nasce dall’esigenza di sostenere non solo le persone con distrofia muscolare e patologie neurodegenerative, ma anche coloro che se ne prendono cura e gli operatori che li supportano, aiutandoli a riconoscere i bisogni di cura, die di aiuto, facilitando l’accesso ai servizi specifici.