Anziana caduta dalla finestra - colf a processo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Krystyna Mykhalchuk non è presente in aula. Difesa dagli avvocati Pezzotta e Pelillo, la 26enne ucraina è rimasta a casa agli arresti domiciliari a Scanzorosciate, dove vive con il marito (che verrà sentito) e la figlioletta. Prima udienza in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere Nava) delin cui la 26enne è imputata dell’omicidio di Rosanna Aber, 77 anni. Era la suae secondo l’accusa la fece caderedi casa, al quarto piano in via Einstein, al quartiere Colognola, dopo che l’scoprì che la giovane le aveva prelevato del denaro con il bancomat a sua insaputa. La vittima voleva denunciarle, lo aveva confidato all’impiegata dell’agenzia viaggi dove aveva prenotato una vacanza a Tenerife con la sorella e il cognato. Prima era stata in banca. Larisale al 22 aprile 2022, l’imputata venne arrestata il 15 novembre 2023 in esecuzione dell’ordinanza del gip.