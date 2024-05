Antonino Cannavacciuolo chiude tra le polemiche il suo ristorante di Novara | Non più in linea con il nostro presente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sipario sulla storia del “Café & Bistrot” di. Dopo mesi di incertezza e un botta e risposta a distanza con l’ex sindaco leghista Massimo Giordano, lo chef stellato e sua moglie Cinzia Primatesta hanno ufficializzato la chiusura definitiva del locale annesso al Teatro Coccia. La notizia arriva dopo un botta e risposta a distanza con l’ex sindaco leghista Massimo Giordano, che aveva criticato la prolungata chiusura del locale dopo le festività natalizie. “Chi non ama, faccia pure le valigie“, aveva tuonato Giordano sui social, accusando lo chef di trascurare il “salotto della città” e invitandolo a “bagnare le piante che stanno morendo”., da parte sua, ha replicato sottondo come la pausa fosse stata necessaria per riflettere sul futuro del Bistrot, ormai poco incon i nuovi obiettivi aziendali: “I mesi di chiusura del– spieganoe la moglie Cinzia all’Agi – ci sono serviti per vagliare ogni possibilità, dal proseguimento del lavoro svolto in questi anni alla valutazione di profondi cambiamenti.