Anticipazioni Uomini e Donne | l’inaspettato ritorno di un corteggiatore lascia tutti a bocca aperta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anche oggi ci sarà un altro imperdibile appuntamento con il famoso dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, saranno presenti in studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità di questa puntata grazie alledell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Mario Cusitore(ilcorrieredellacitta.com)L’ultimo confronto tra Mario e Ida Come ben ricorderete, il trono classico di Ida Platano si era concluso con l’eliminazione da parte della tronista delMario Cusitore e con l’autoeliminazione del suo rivale Pierpaolo Siano. Ida aveva preso una decisione così drastica a seguito delle continue segnalazioni che arrivavano sul conto di Mario.

