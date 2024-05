Anticipazioni Isola dei Famosi 22 maggio | Greta Zuccarello rischia grosso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa sera, mercoledì 22, appuntamento con la decima puntata in diretta dell’dei2024, in onda su Canale 5. Come di consueto, il reality show è condotto da Vladimir Luxuria, in compagnia degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e in collegamento con l’inviata Elenoire Casalegno. In attesa della semifinale e della finalissima, in programma rispettivamente il 26 e il 29, ogni televoto è sempre più decisivo. Dopo l’eliminazione di Valentina Vezzali, nella puntata di stasera ci saranno tre naufraghi in nomination: Aras Senol, Artur Dainese e, sempre più a rischio.deidella puntata del 222024 Questa settimana torna il doppio appuntamento settimanale dell’dei, in un palinsesto che non sembra trovare la giusta collocazione per il reality show, sempre più in calo di ascolti.