Anticipazioni Chi l’ha visto? 22 maggio - svolta nelle indagini su Enriquetta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi? il 22, in onda a partire dalle 21.20 su Rai 3. La puntata vedrà come di consueto le storie di persone scomparse o in difficoltà, misteri legati a omicidi che ancora cercano giustizia e verità, senza dimenticare inchieste, appelli, segnalazioni e testimonianze. Chi?, i casi del 22Novità sul caso di Simone Casini, un camionista di 43 anni di Vivo d’Orcia, trovato morto il 27 luglio 2022 nei pressi di Siena. L’uomo è stato trovato impiccato nel rimorchio del suo camion, con una cinghia usata per fissare i carichi avvolta intorno al collo. Le circostanze della morte dell’uomo hanno subito destato sospetti nei familiari che hanno cominciato a ipotizzare che possa essere stato ucciso da qualcuno che ha inscenato il suo suicidio, come sostenuto dal padre la settimana scorsa ospite di Federica Sciarelli.