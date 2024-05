Antichrist è ancora un incubo che non scende a compromessi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il caso Megalopolis è al centro delle attenzioni e delle discussioni critiche e cinefile degli ultimi giorni. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che Cannes diventa scenario di feroci diatribe artistiche e, forsedi più, ideologiche. In questi stessi giorni, infatti, di quindici anni fa, veniva presentato proprio sulla Croisette una delle opere che più divise di quell’edizione,di Lars von Trier. Lo stesso Trier che due anni dopo, nello stesso contesto e in occasione della première di Melancholia, fu dichiarato “persona non gradita” per via di alcune dichiarazioni provocatorie. Il film del 2009 è il primo capitolo di quella che viene oggi definita la “Trilogia della depressione”, continuata due anni dopo con il già citato Melancholia e conclusasi nel 2014 con il dittico che compone Nymphomaniac. Una produzione, quella circoscritta a quel lasso di tempo, caratterizzata dalla depressione che aveva colpito il regista danese negli anni immediatamente precedenti.