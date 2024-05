Annata d’oro per le tasche dei manager Usa Nel 2023 stipendio medio di quasi 16 milioni di dollari - il più alto di sempre

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Altro giro, altra corsa. Salgono ancora le retribuzioni dei topamericani. Nella metà dei dirigenti delle aziende quotate sull’indice di Wall Street S&P500 ha portato a casa poco meno di 16di(circa un milione in più del 2022 e livello piùdi), in molti oltre 50, stando a quanto calcola il quotidiano Wall Street Journal. Ad alzare gli stipendi sono le componenti legate all’andamento delle azioni, positivo per gran parte delle società incluse nel monitoraggio. Nel corso del, nel suo insieme, l’S&P500 è salito del 25%. La maggior parte deiha beneficiato di incrementi delle “buste paga” diil 10%, ben al di sopra del tasso di inflazione (3,4%) e al di sopra dell’aumentodei salari (7%). L’amministratore delegato più pagato di tutti è stato Hock Tan di Broadcom che si è intascato 162di, oltre il doppio dell’anno prima.

