Anna Visibelli centra il pass nel salto in lungo per i Campionati Italiani Assoluti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Applausi peralla manifestazione regionale assoluta di Pistoia. L’atleta, cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo e allenata da Paolo Tenti, è rientrata tra le grandi protagoniste della gara in virtù della vittoria nelincon 6.21 metri che rappresenta una delle migliori prestazioni del 2024 a livello nazionale e che permette dire la qualificazione per iin programma sabato 29 e domenica 30 giugno a La Spezia. Classe 1993,è nuovamente rientrata nella ristretta cerchia di saltatrici che potranno competere fino all’ultimo per il titolo nazionale, con l’obiettivo di migliorare il settimo posto ottenuto nel 2023 con undi 5.96 metri. La manifestazione pistoiese ha regalato soddisfazioni all’Alga Atletica Arezzo anche con Lorenza De Silva del 2007 che, nei 200 piani, ha registrato il record personale di 26.

