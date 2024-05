Anna Paola Concia - chi è la politica? Scopriamo tutto sulla sua vita privata e professionale

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è l’ex deputata Pd e attivista impegnata da sempre nella difesa dei diritti LGBT+. Sapete chi è sua moglie?di seguitociò che riguarda la, siasiadelleitaliana! Leggi anche: Carolina Varchi, chi è laportabandiera della leggematernità surrogata come reato universale? Portavoce del tavolo nazionale LGBT del PD,è stata una dei primi deputati dichiaratamente omosessuale nella storia d’Italia. Nel 2000 ha fatto coming out e ha quindi iniziato a impegnarsi per i diritti civili di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. In seguito è diventata portavoce e componente del direttivo nazionale di Gayleft, la consulta LGBT dei DS. Conosciamola meglio! View this post on Instagram A post shared by GAY.IT (@gayit) Etàha 61 anni: è nata ad Avezzano, in provincia di L’Aquila, il 4 luglio 1963, sotto il segno zodiacale del Cancro.