Animali Roma – ‘Attento al cane’ |  al via la campagna di comunicazione per l’adozione consapevole degli animali di affezione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Presentata questa mattina in Campidoglio ladipromossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale perd’. In occasione dell’approssimarsi della stagione estiva, che tradizionalmente vede aumentare il numeroabbandonid’, soprattutto cani e gatti, laillustrata dall’assessora Sabrina Alfonsi e dal Responsabile delladel Campidoglio, Pierluca Tagariello, alla presenza del consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana diCapitale, Rocco Ferraro, e promuovere maggiorezza e senso di responsabilità in coloro che decidono di adottare un animale., al via ladiper, l’assessora Alfonsi: “Si tratta di un impegno serio, a lungo termine, in cui la cura dell’animale diventa una responsabilità, oltre che un piacere.

