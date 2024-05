Animali domestici | l’importanza di un uso prudente degli antibiotici

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel contesto della sanità veterinaria e della tutela della salute pubblica, l’antibiotico resistenza emerge come una delle principali minacce che coinvolge sia la salute umana che animale su scala globale. L’abuso e l’eccessivo impiegofavoriscono lo sviluppo di resistenza batterica, compromettendo l’efficacia dei farmaci e mettendo a rischio la salute dei pazienti. La sfida sempre più pressante posta dalla resistenza antibiotica è riconosciuta anche dall’OMS, che la identifica come un ostacolo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, invitando ad un’azione veloce e decisa tenendo conto di tutti i settori coinvolti, ovvero umano, veterinario e ambientale. L’usosugliLa sensibilizzazione su questo tema è al centro dell’impegno di sostenibilità di AniCura Italy Holding, famiglia di cliniche veterinarie con un network di 35 strutture nel Paese, che si pone come un punto di riferimento nella lotta all’antibiotico resistenza promuovendo pratiche consapevoli e sostenibili nell’utilizzoper cani e gatti.

Giornata biodiversità: Coldiretti, Italia leader UE per specie vegetali e animali - Giornata biodiversità: Coldiretti, Italia leader UE per specie vegetali e animali - Ambiente ed Energia Giornata biodiversità: Coldiretti, Italia leader UE per specie vegetali e animali - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ... corrierequotidiano

Tumore alla Prostata e Dieta Vegana: Come una Dieta a Base Vegetale Può Offrire Benefici - Tumore alla Prostata e Dieta Vegana: Come una Dieta a Base Vegetale Può Offrire Benefici - In questo articolo esploreremo come una dieta vegana può aiutare a prevenire e gestire il tumore alla prostata ... microbiologiaitalia

Gli ex fumatori che ora svapano (e-cig o tabacco riscaldato) potrebbero essere più a rischio di tumore ai polmoni - Gli ex fumatori che ora svapano (e-cig o tabacco riscaldato) potrebbero essere più a rischio di tumore ai polmoni - Il primo ampio studio di popolazione, su oltre 50mila persone in Corea, mette in luce i pericoli collegati allo svapo, da molti ritenuto innocuo ... corriere