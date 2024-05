Angelo Madonia e Sonia Bruganelli escono allo scoperto - eccoli mano nella mano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nelle ultime settimanesono stati paparazzati più volte insieme, prima in Spagna e poi anche a Roma. Il maestro di Ballando con le Stelle da bravo gentleman ha assicurato che tra lui ec’è “solo” una bella amicizia e che l’ha conosciuta a Madrid quando lei è andata a vedere una puntata di Bailando con las Estrellas (secondo Dagospia però laè volata alla volta della capitale spagnola proprio per vedere l’amico speciale). L’opinionista de L’Isola dei Famosi invece ha fatto intendere che i suoi incontri spagnoli conerano di natura professionale. “Volete sapere cosa ci facevo con lui in Spagna? A dire la verità non c’era un ballerino solo, ma due, infatti c’era anche Boero. Sono come Joe Bastianich, vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Mi sto muovendo in Spagna, magari ci sarà qualcosa a livello di progetti futuri, se avete visto a L’Isola ho giudicato un’esibizione di bdi Samuel Peron”.