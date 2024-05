(Di mercoledì 22 maggio 2024)sta vivendo un periodo d’oro. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 con La Noia, per l’artista è iniziato un percorso in salita, con la partecipazione all’Eurovision Song Contest che le ha dato l’attenzione della stampa mondiale. Ma, una volta spente le luci del palcoscenico, si delinea un quadro assai preoccupante: è statolodella, chelacon messaggi e lettere.loPer mesi,e la, Laura Valente, sono state perseguitate da uno. L’uomo, 49 anni, un residente di Mesola, in provincia di Ferrara, è statocon l’accusa di stalking. Il 20 maggio 2024 è arrivato il provvedimento: il gip del tribunale di Milano ha emesso l’ordinanza di arresto, dopo la denuncia presentata dall’artista e dalla mamma. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari da febbraio, dopo aver perseguitato con raccomandate e messaggi su WhatsApp mamma e figlia, minando la serenità giornaliera.

Angelina Mango, arrestato lo stalker che tormentava anche la madre: “Ricoverato” - angelina mango, arrestato lo stalker che tormentava anche la madre: “Ricoverato” - Per mesi, angelina mango e la madre, Laura Valente, sono state perseguitate da uno stalker. L’uomo, 49 anni, un residente di Mesola, in provincia di Ferrara, è stato arrestato con l’accusa di stalking ... dilei

Angelina Mango arriva in Sardegna: la cantante incontrerà i fan in un centro commerciale - angelina mango arriva in Sardegna: la cantante incontrerà i fan in un centro commerciale - angelina mango arriva in Sardegna. La vincitrice del Festival di Sanremo e ultima partecipante italiana a Eurovision presenterà il suo album al Centro Commerciale Le Vele di Quartucciu. vistanet

Valanga di messaggi e lettere. Preso lo stalker di Angelina Mango - Valanga di messaggi e lettere. Preso lo stalker di angelina mango - Ora è ricoverato in Psichiatria. Quando la passione si trasforma in ossessione. Ne sa qualcosa angelina mango – cantautrice figlia d’arte di Pino mango e Laura Valente nonché vincitrice dell’ultima ... ilrestodelcarlino