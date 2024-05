Andrea Costa - sprint per la cessione Da Domenicali a Perez | è trattativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un paio di settimane, forse qualcosa meno, per provare a concludere il passaggio di proprietà dell’daa Cristian Manuel. Unaandata per le lunghe, incagliatasi sulla suddivisione della copertura dei debiti pregressi, che in questi giorni potrebbe arrivare a una soluzione. Il tutto mentre la tifoseria biancorossa continua a fare sentire la sua voce attraverso il web, sia attraverso il tifo organizzato dell’Onda d’Urto, sia attraverso un gruppo di tifosi che ha lanciato una petizione sul web e sta organizzando un sit-in per sabato mattina: azioni volte a sostenere ladi proprietà del club biancorosso. Unache, al pari di un anno fa, animerà l’estate cestistica imolese, perlomeno quella biancorossa. E se allora l’accordo con la cordata rimasta anonima non arrivò a nessuna conclusione, questa volta si proverà un ultimo tentativo per passare la maggioranza delle quote al dottor, che già in aprile aveva sostenuto la società con un intervento diretto (si parla di circa 40mila euro) per coprire le ultime rate federali e gli stipendi; una sorta di caparra sul futuro acquisto.