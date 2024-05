Ancora un incidente sul lavoro | un operaio morto e due feriti a Napoli nel cantiere della metro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuova tragedia sul, stavolta a, all’interno dei cantieripolitana di Capodichino: undi 63 anni èe due colleghi di 54 e 59 anni sono rimastiin modo serio per il deragliamento, secondo le prime ricostruzioni, di un trenino per il trasporto dei materiali. La vittima si chiamava Antonio Russo ed era di Giugliano in Campania. Secondo quanto emerso, sarebbe dovuto andare in pensione a settembre. I due colleghi sono stati ricoverati uno per un forte trauma cranico con perdita e coscienza e l’altro per la frattura di alcune costole. Secondo le prime informazioni riportate dalla Filca Cisl, l’sarebbe stato determinato da un malfunzionamento del treno che stava portando i tre operai nel tunnel. In particolare, Russo si sarebbe trovato alla guida del trenino quando il mezzo, all’interno di una galleria, avrebbe preso improvvisamente velocità, diventando incontrollabile e andando a sbattere.