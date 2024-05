Ana Quiles Boix la giornalista volto della Sky Data Room

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chi segue i gran premi di Formula 1 su Sky sa benissimo che all’inizio di ogni qualifica e ogni gara c’è il momentoSky, ovvero una marchettona nella quale vengono mostrate le quote delle scommesse dei principali broker sportivi su chi vince la gara, chi fa la pole, ecc. Presentatrice di questo spazio è la teleAnache vogliamo conoscere meglio. Spagnola, nata il 30 giugno 1992 in Spagna, Ana si è quasi sempre occupata di giornalismo sportivo lavorando anche per Rai 2 al programma di culto “La domenica Sportiva”. Ora ha il suo momento su Sky dove in perfetto italiano condivide numeri e quote ad ogni gran premio. Non sappiamo quale sia la situazione sentimentale di Ana, sappiamo che ama l’Italia ed il mare e che è bellissima come dimostra questo suo post Instagram in occasione del torneo di tennis di Miami.