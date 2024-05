Amici - la replica di Sarah alle voci su Holden | cosa c’è tra loro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Personaggi Tv.Toscano è la vincitrice dell’ultima edizione di, che si è conclusa lo scorso sabato 18 maggio 2024. Nelle ultime settimane, i fan del talent show di Maria De Filippi avevano notato che il rapporto tra la ragazza e un suo compagno di avventura si stava evolvendo. Stiamo parlando di, che da tempo sembrava avere un debole per la giovane cantante.c’è realmente tra i due? Dopo la finale distessa, in una recente intervista, ha rivelato come stanno veramente le cose tra lei e. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Marisol torna ad “” come professionista? La brina rompe il silenzio Leggi anche: Alessandra Celentano, addio ad “”? La professoressa rompe il silenzio Un nuovo indizio sul presunto flirt traNegli ultimi mesi si è parlato molto del presunto flirt tra