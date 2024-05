Amici - la madre di Marisol Castellanos svela la sua malattia | l’inizio della patologia e la cura

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha avuto diversi problemi di salute durante la sua carriera da ballerina. Sua mamma Silvia Diliddo ne ha parlato dopo23 in cui la ragazza ha vinto la categoria di ballo e si è aggiudicata il premiocritica, ottenendo un montepremi di centomilaeuro in gettoni d’oro. Non tutti i fansballerina e i telespettatori diconoscevano queste curiosità sul suo passato e in particolare sulla sua salute: scopriamone insieme di più., parla sua mamma Silvia Diliddo: lae laLa signora Silvia Diliddo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a sua figliaal settimanale Di Più: “Le è stata riscontrata una forma di asma pesante al punto da toglierle la possibilità di fare sforzi, di respirare. Perrla abbiamo preferito tenerla ferma per un anno e aspettare che si rimettesse completamente.

