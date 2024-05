Amici 23 torna in tv con una puntata speciale | quando va in onda

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Su Canale 5 arriva unadi23, che sarà una sorta di best of di questa edizione: eccova inL'articolo proviene da Novella 2000.

Amici 23, in arrivo una nuova puntata: il 25/05 il meglio dell'edizione vinta da Sarah - amici 23, in arrivo una nuova puntata: il 25/05 il meglio dell'edizione vinta da Sarah - Sorpresa per i fan di amici: sabato 25 maggio andrà in onda una puntata speciale interamente dedicata ai protagonisti della 23^ edizione. Canale 5 sta trasmettendo in promo che conferma il ritorno del ... it.blastingnews

Amici 23, Marisol Castellanos pronta a tornare nel talent come ballerina professionista Parla lei - amici 23, Marisol Castellanos pronta a tornare nel talent come ballerina professionista Parla lei - La vincitrice della categoria ballo di amici 23, Marisol Castellanos ... Da quando era iniziata la puntata, l’ho vista esplodere letteralmente. E’ stata una bomba. Io le avevo detto che sapevo già ... comingsoon

Amici 2024, anticipazioni sabato 25 maggio: previsto uno speciale con il meglio del serale - amici 2024, anticipazioni sabato 25 maggio: previsto uno speciale con il meglio del serale - La prima serata del sabato di Canale 5 continuerà a dedicare un appuntamento speciale alla messa in onda di amici 23, il talent show che la ... Il 25 maggio, dalle 21:30 alle 00:50 è prevista ... it.blastingnews