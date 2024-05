Amici 23 - flirt in corso tra Sarah Toscano e Holden? Lei svela come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ la più giovani vincitrice della storia di, ma questo traguardo la cantantenon si sarebbe mai aspettata di raggiungerlo. Partita in sordina e senza tante aspettative,grazie alla sapiente guida di Lorella Cuccarini e alla sua determinazione settimana dopo settimana ha acquisito sempre più sicurezza e al serale ha dato il meglio di sé conquistando dapprima la giuria e poi i telespettatori, che in finale l’hanno portata alla vittoria. Intervistata da Cosmopolitan, laha parlato delle sue emozioni a pochi giorni dalla finale, ma anche del suo futuro nel mondo della musica e del rapporto con, in cui molti hanno visto di più di una semplicezia. Per prima cosa, però, la giovane cantante ha ribadito che non si sarebbe mai aspettata di vincere il talent show condotto da Maria De Filippi: No, no, no, per niente, perché comunquesi è visto il pomeridiano non è stato facilissimo per me.