AMIANTO KILLER ALLA RAI? LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nella sede centrale dellaa Viale Mazzini? La situazione è finita sotto l’occhio delladiper cheper. Ladiperin relazionemorte, avvenuta il 13 maggio scorso, dell’ex dipendente dellaMariusz Marian Sodkiewicz, causata da una forma tumorale dovuta all’esposizione all’. Il fascicolo è coordinato daltore aggiunto Giovanni Conzo che ha disposto l’autopsia. Nei mesi scorsi il 62enne aveva presentato una denuncia a piazzale Clodio chiedendo “di individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all’” nella sedena di Viale Mazzini dell’azienda pubblica. In una prima fase il procedimento era stato avviato per lesioni gravi, fattispecie poi aggravata dopo la morte dell’uomo.

