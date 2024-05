Ambiente - firmato accordo di collaborazione per la tutela della biodiversità siciliana

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Condividere competenze e conoscenze perre lae sviluppare una rete di ricerca all’avanguardia che possa orientare le pratiche e le politiche istituzionali nel camposostenibilità ambientale. Con questi obiettivi è statooggi, 22 maggio, a Palazzo d’Orléans, undicon il National biodiversity future center (Nbfc), uno dei cinque centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera, finanziato dal Pnrr e coordinato dal Cnr con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni unite. A sottoscrivere l’intesa il presidenteRegione, l’assessore regionale all’, il direttore generale dell’Arpa Sicilia, il rettore dell’Università di Palermo e il presidente di Nbfc. Il Nfbc grazie al patrociniopresidenzaRegione, allestirà a Palermo, e precisamente all’interno dell’ex complesso Roosvelt all’Addaura, il suo “Biodiversity science gateway”, una piattaforma fisica e digitale che metterà a disposizione di cittadini, aziende ed enti pubblici dati, risultati e pubblicazioni per acquisire maggiore consapevolezza sull’argomento e per fornire supporto nella progettazione di collaborazioni scientifiche e tecnologiche internazionali nel segnosostenibilità ambientale.

