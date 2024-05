Almanacco del 22-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Oggi la chiesa ricorda rullo di tamburo da i santi Cristoforo e compagni Martiri nome Cristoforo viene dal greco Cristo e fero Greco vuol dire colui che porta Cristo Il proverbio dice piccola pioggia faccia stare gran vento 21 Maggio 1904 Parigi viene fondata la fifa la federazione che si occupa dello Sport del calcio la manifestazione sportiva più importante il campionato mondiale di calcio che prende il vincitore con la famosa Coppa del Mondo 21 Maggio 1956 nell'oceano Pacifico presso l'atollo bikini gli Stati Uniti d'America e compiono il primo una bomba all'idrogeno una curiosità proprio da questo evento prenderà il nome il costume femminile due pezzi in virtù bikini vedi in virtù di difetti sono TV e che creò nella società la sua ha detto Eh vabbè 21 Maggio 1927 Charles Lindbergh effetto il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria 38 ore 8 minuti esatti da New York a Parigi questa impresa leggendaria Liber venne eletto dal Time Man of the Year uomo dell'anno