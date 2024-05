Allenatore Napoli - svelato il tecnico preferito da Manna | il nome

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In casaproseguono i casting per la panchina. Nelle ultime ore, sarebbe emersa la volontà di Giovanni. Ilsi prepara ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Toccherà diversi protagonisti tra cui anche tanti big che lasceranno la causa azzurra. Prima di lavorare sulle uscite ed in generale sul mercato, tra le file azzurre sarà necessario sciogliere le riserve sul nuovo. Aurelio De Laurentiis ha già iniziato i casting per la panchina, anche se al momento non sembrerebbe esserci nessun accordo. I profili nel mirino del patron continuano ad essere diversi, motivo per il quale la scelta non è affatto scontata. Ad aiutare il presidente azzurro, sarà ovviamente Giovanna. Quest’ultimo, nella giornata di ieri, ha rescisso il proprio contratto con la Juventus per iniziare l’esperienza con il